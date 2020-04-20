2020-04-20T12:50:40+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронеже коллеги заразившегося коронавирусом водителя автобуса получили отрицательные анализы на Covid-19

Никто из них, к счастью, не подхватил новую инфекцию
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Предприятие продолжит работуПредприятие продолжит работуФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Стало известно о результатах тестов на Covid-19 оставшихся шести сотрудников МКП «Воронежпассажиртранас» - все они так или иначе контактировали с водителем маршрутного автобуса, у которого подтвердился коронавирус. Как сообщили 20 апреля в пресс-службе мэрии, все анализы у остального персонала отрицательные.

- Предприятие нашло финансовую и техническую возможность выполнить тестирование персонала, которое будет проводиться в отношении тех, у кого в ходе предвыездного медицинского осмотра будут фиксироваться симптомы ОРВИ. Предприятие продолжит работу. Водители очень рискуют каждый день, поэтому я призываю горожан воздержаться от поездок по городу без крайней необходимости, - подчеркнул глава города Вадим Кстенин.

Водитель и его супруга чувствуют себя хорошо. Напомним, 12 апреля шофер маршрутного автобуса №52 вышел на работу: 30-летний мужчина работал до второй половины дня, но потом почувствовал себя плохо, отправился домой и вызвал скорую. Позже он сдал тест на коронавирус - результат оказался положительным.

Напомним, 20 апреля коронавирус подтвердился у 24 человек. Общее число зараженных достигло 180. В Воронеже скончался шестой пациент с подтвержденным Covid-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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