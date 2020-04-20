2020-04-20T12:30:30+03:00
Происшествия

В Воронежской области в ДТП пострадали четыре человека

Авария случилась в Бутурлиновском районе
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.
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В Бутурлиновском районе на 66 км трассы «М-4 «Дон»-Бутурлиновка-Воробьевка-Калач» в столкновении двух автомобилей пострадали четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в понедельник, 20 апреля.

Авария произошла накануне, 19 апреля, в 22.45. По предварительным данным, 30-летний водитель ВАЗ-21093 выехал встречную полосу и протаранил автомобиль ВАЗ-21103, за рулем которого был 28-летний житель Бутурлиновского района.

В результате ДТП пострадали водитель автомобиля ВАЗ-21093, его пассажир, 33-летняя жительница Бутурлиновского района, а также пассажиры второго автомобиля, 17- и 18-летние местные жители. Их с травмами различной степени тяжести госпитализировали.

По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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