В Воронеже перекроют часть проспекта Революции на два дня

20 Апр 2020 2020-04-20T12:18:58+03:00

В это время там будут менять опоры контактных сетей

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21 и 22 апреля на 11 часов будет закрыто движение по участку проспекта Революции. Как объяснили в пресс-службе мэрии, это связано с демонтажем аварийных опор контактных сетей. Работы как раз начнут 21 апреля в 7.00, а закончить должны 22 апреля к 18:00.

Ограничение соответственно коснется отрезка проспекта Революции от улицы Степана Разина до улицы Карла Маркса.

- Период проведения этих работ выбран не случайно, поскольку из-за самоизоляции автомобильный трафик минимален. Администрация города приносит воронежцам извинения за временные неудобства и просит заранее выбирать пути объезда, - отмечают в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU