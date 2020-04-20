В Воронеже дошло до суда дело подпольной нарколаборатории

20 Апр 2020 2020-04-20T11:48:39+03:00

Каждому из трех производителей и продавцов «синтетики» грозит до 20 лет лишения свободы [фото]

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Трое негодяев в возрасте от 26 до 28 лет оборудовали подпольную нарколабораторию в одном из гаражей Советского района, там они делали «синтетическое» зелье. В 2018 и 2019 годах они продавали эту смертоносную дрянь в Воронежской и Белгородской областях, а также в Краснодарском крае. Делали они это проверенным способом: закладывали тайники, а деньги от клиентов получали по интернету. При этом они даже создали свой сайт для этих целей.

Еще один элемент оборудования "адской кухни".Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- Во время обысков наши сотрудники изъяли 250 граммов синтетического наркотика, около 23 килограммов прекурсоров, приспособления и оборудование. Уголовное дело направили в Советский районный суд. Наркоторговцы ответят сразу по четырем статьям УК. Каждому из них грозит до 20 лет лишения свободы, - сообщили в региональном ГУ МВД.

В нарколаборатории было даже что-то похожее на медицинские пробирки.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU