В Воронежской области уже провели больше двадцати тысяч исследований на коронавирус
Тестирование продолжается
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К 20 апреля в Воронежской области провели уже 20 516 лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию Covid-19. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. В регионе тесты делают каждый день.
Отметим, что воронежское управление Роспотребнадзора получило полномочия проводить окончательные анализы на коронавирус в регионе. Раньше для подтверждения диагноза анализы отправляли в Москву.
Тем временем, за сутки в области зарегистрировали 24 новых случая заражения. Скончался шестой пациент.
ИСТОЧНИК KP.RU