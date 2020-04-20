В Воронежской области уже провели больше двадцати тысяч исследований на коронавирус

20 Апр 2020 2020-04-20T11:18:51+03:00

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К 20 апреля в Воронежской области провели уже 20 516 лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию Covid-19. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. В регионе тесты делают каждый день.

Отметим, что воронежское управление Роспотребнадзора получило полномочия проводить окончательные анализы на коронавирус в регионе. Раньше для подтверждения диагноза анализы отправляли в Москву.

Тем временем, за сутки в области зарегистрировали 24 новых случая заражения. Скончался шестой пациент.

ИСТОЧНИК KP.RU