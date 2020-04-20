Под Воронежем задержали мужчину за выращивание конопли во дворе

20 Апр 2020 2020-04-20T11:10:12+03:00

Растение он берег для себя

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В Семилукском районе сотрудники полиции задержали 32-летнего мужчину. Во дворе у него правоохранители нашли 22 куста конопли. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в понедельник. 20 апреля.

Оказалось, что житель поселка Бахчеево культивировал наркотическое растение с особой тщательностью, поливал и удалял из посадки сорняки. Коноплю у него изъяли. В отделе полиции мужчина пояснил, что выращивал ее для личного потребления.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU