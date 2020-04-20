Управляющие компании большинства домов Воронежа продлили срок оплаты за «коммуналку» до 30 апреля

20 Апр 2020 2020-04-20T10:58:30+03:00

На оплату "коммуналки" дали еще десять дней. Фото: из архива «КП»

Кроме того, до этой даты можно будет погасить пени по долгам на содержание и ремонт общедомового имущества

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Управляющие компании, обслуживающие 60 процентов жилых домов Воронежа, решили продлить срок оплаты за «коммуналку» до 30 апреля. Сделали они это, чтобы не допустить очередей в банках и на почте.

Более того, воронежцам, погасивших долги по строке «содержание и текущий ремонт общедомового имущества» до 30 апреля, полностью спишут пени по ним. По утверждению коммунальщиков, суммы, которые собираются простить, в отдельных случаях могут достигать нескольких десятков тысяч рублей. После внесения суммы долга необходимо сообщить об этом по номеру: (473) 200-8-300, набрав цифру «2» в тоновом режиме.

Список управляющих компаний, решивших продлить срок оплаты «коммуналки» и дать возможность списать пени:

УК «ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА»

УК «ЛЕВОБЕРЕЖНОГО РАЙОНА»

УК «СОВЕТСКОГО РАЙОНА»

УК «ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА»

РЭК «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»

УК «МАСТЕР»

УК «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА»

УК «РАЙДЕЗ ЖКХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА»

УК «КОМИНТЕРНОВСКОГО РАЙОНА»

РЭК «КОМФОРТ»

РЭК «ЖИЛИЩНОЕ ЕДИНСТВО»

УК «РЭП-101»

УК «СТАНДАРТ СИТИ»

РЭК «Жилищное СОДРУЖЕСТВО»

УК «ЖИЛУЮТ»

УК «КомСервис»

УК «Городок»

УК «РЭК № 22»

УК «КБУ»

УК «СервисКомфорт»

УК «Сервис-Эксперт»

УК «Сфера-ЖКХ».

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ИСТОЧНИК KP.RU