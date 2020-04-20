В Воронежской области иномарка вылетела в кювет и перевернулась: водитель погиб
В Новохоперском районе на 131 км автодороги «М-4«Дон»- Бобров-Таловая-Новохоперск» произошла смертельная авария. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.
Авария случилась ночью в понедельник, 20 апреля. По предварительным данным, водитель автомобиля «Опель Астра», 34-летний местный житель, не справился с управлением, вылетел в кювет и перевернулся.
В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался на месте ДТП.
По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
Всего за сутки в регионе зарегистрировано 49 ДТП, из них в областном центре – 31, в районах области – 18. В шести ДТП травмы различной степени тяжести получили восемь человек.
ИСТОЧНИК KP.RU