В Воронежской области иномарка вылетела в кювет и перевернулась: водитель погиб

20 Апр 2020 2020-04-20T10:17:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новохоперском районе на 131 км автодороги «М-4«Дон»- Бобров-Таловая-Новохоперск» произошла смертельная авария. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Авария случилась ночью в понедельник, 20 апреля. По предварительным данным, водитель автомобиля «Опель Астра», 34-летний местный житель, не справился с управлением, вылетел в кювет и перевернулся.

В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался на месте ДТП.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Всего за сутки в регионе зарегистрировано 49 ДТП, из них в областном центре – 31, в районах области – 18. В шести ДТП травмы различной степени тяжести получили восемь человек.

ИСТОЧНИК KP.RU