2020-04-20T09:55:55+03:00
Происшествия

В Воронеже 36 спасателей боролись с ночным пожаром на заводе

Вспыхнула камера полимеризации
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: ГУ МЧС России по Воронежской области.Фото: ГУ МЧС России по Воронежской области.
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В Воронеже произошел пожар на заводе по производству раздвижных ворот Вызов с улицы Солдатское поле в Левобережном районе в МЧС поступил в 22.07 воскресенья, 19 апреля.

Оказалось, что на предприятии «DoorHan» вспыхнула камера полимеризации. Огонь повредил 50 кв. м. площади завода. Потушить пожар удалось уже в 22.32.

На месте работали 36 человек и 10 единиц техники. К счастью, никто не пострадал. Причины пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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