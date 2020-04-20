В Воронеже 36 спасателей боролись с ночным пожаром на заводе

20 Апр 2020 2020-04-20T09:55:55+03:00

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В Воронеже произошел пожар на заводе по производству раздвижных ворот Вызов с улицы Солдатское поле в Левобережном районе в МЧС поступил в 22.07 воскресенья, 19 апреля.

Оказалось, что на предприятии «DoorHan» вспыхнула камера полимеризации. Огонь повредил 50 кв. м. площади завода. Потушить пожар удалось уже в 22.32.

На месте работали 36 человек и 10 единиц техники. К счастью, никто не пострадал. Причины пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU