2020-04-20T09:37:02+03:00
Общество

Воронежцы снова жалуются на уничтожающих Северный лес вандалов

В стволах деревьев снова сверлят дырки
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот соцсети.Фото: скриншот соцсети.
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Воронежцы снова сообщили об уничтожении Северного леса. В стволах сосен появились новые просверленные отверстия. Информацией местные жители поделились в популярной группе в соцсети в воскресенье, 19 апреля.

В Северном лесу,природном парке начали гибнут деревья, просто лесоповал, гуляя с собакой, обнаружил, что все (!!!) Абсолютно все деревья имеют сверление на уровне груди, видимо, таким образом у кого-то появилось желание освободить площадку под застройку, - написал горожанин.

К посту воронежец прикрепил фото со свежими дырками в соснах.

Напомним, такое происходит в Северном лесу не впервые. Так, летом местные жители заметили непонятные отверстия в 141 дереве леса. Горожане предположили, что внутрь могли подсыпать химикат, чтобы умертвить сосны и освободить место под строительство. Воронежцы устраивали пикеты и даже организовывали дежурства, чтобы предотвратить уничтожение леса. Сейчас вырубку деревьев официально приостановили. А губернатор Александр Гусев заверил жителей в том, что Северный лес не будет застроен. Ему придали статус особо охраняемой природной территории регионального значения. Это значит, что капитальное строительство там вести нельзя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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