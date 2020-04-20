Трогательную историю спасения лебедей рассказали в Воронежском зоопарке

20 Апр 2020 2020-04-20T08:39:05+03:00

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В Воронежском зоопарке проживает пара лебедей-шипунов. Многие и не задумывались, как красивые птицы попали туда. Удивительную историю спасения рассказали сотрудники зоопарка.

Самца с травмой крыла случайно заметили неравнодушные местные жители и передали специалистам. Ветеринары провели несколько операций, но о полетах ему пришлось забыть. Если бы его вовремя не спасли, в природе он бы погиб. Так и остался лебедь жить в зоопарке, а вскоре нашлась ему и подружка.

Ее история тоже про спасение. «Гадкого утёнка» тоже нашли люди у одного из водоемов Воронежской области. Малютка плавала без родителей, а без них она была обречена на гибель. До сих пор специалисты гадают, почему бросили птенца. Все лето воронежцы кормили крошку на своем птичьем дворе, а осенью ее передали в зоопарк.

Теперь лебеди живут вместе.

Лебеди.

ИСТОЧНИК KP.RU