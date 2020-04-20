Трогательную историю спасения лебедей рассказали в Воронежском зоопарке
В Воронежском зоопарке проживает пара лебедей-шипунов. Многие и не задумывались, как красивые птицы попали туда. Удивительную историю спасения рассказали сотрудники зоопарка.
Самца с травмой крыла случайно заметили неравнодушные местные жители и передали специалистам. Ветеринары провели несколько операций, но о полетах ему пришлось забыть. Если бы его вовремя не спасли, в природе он бы погиб. Так и остался лебедь жить в зоопарке, а вскоре нашлась ему и подружка.
Ее история тоже про спасение. «Гадкого утёнка» тоже нашли люди у одного из водоемов Воронежской области. Малютка плавала без родителей, а без них она была обречена на гибель. До сих пор специалисты гадают, почему бросили птенца. Все лето воронежцы кормили крошку на своем птичьем дворе, а осенью ее передали в зоопарк.
Теперь лебеди живут вместе.
Лебеди.
ИСТОЧНИК KP.RU