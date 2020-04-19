В Воронежской области мужчину за похищенный алкоголь могут посадить на шесть лет

19 Апр 2020 2020-04-19T18:03:59+03:00

Рецидивисту, с двух краж раздобывшему только выпивку, грозит до шести лет тюрьмы. Фото: из архива «КП»

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Сотрудники уголовного розыска Верхнемамонского района раскрыли кражу из двух домов села Лозовое. По подозрению в преступлении задержали 54-летнего местного жителя. Проблемы с соблюдением закона у него были и раньше – мужчина был судим за кражи.

Полицейские выяснили, что рецидивист, сидя без работы и оставшись без денег, решил пойти на дело. Точнее, даже два. В ноябре и декабре 2019 года он, орудуя фомкой, срывал замки с домов. В одном из них он украл алкоголь а в другом не нашел ничего ценного и ушел несолоно хлебавши. Хозяева домов обнаружили сорванные замки в декабре прошлого года. Нашлись свидетели, которые указали на вора.

- Мужчина признал свою вину и выдал фомку, которой срывал замки. Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража» (до шести лет лишения свободы). Рецидивиста арестовали, - сообщили в региональном ГУ МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU