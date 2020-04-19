В РЖД отменили три воронежских поезда

19 Апр 2020 2020-04-19T17:15:24+03:00

Причина отмены поездов - ситуация с коронавирусом и связанное с этим уменьшение числа пассажиров. Фото: из архива «КП»

Два из них должны были прибывать из Белгорода, еще один – направляться в Волгоград

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В РЖД приняли решение отменить три поезда – два, которые должны были следовать в Воронеж из Белгорода и обратно, и еще один, планируемый к отправлению из столицы Черноземья в город-герой Волгоград. Причина – снижение числа пассажиров и обострение ситуации с коронавирусом.

Нельзя будет уехать на поезде № 587/588 из Воронежа в Волгоград 1, 15 и 22 мая и обратно из города-героя на Волге – 2,16 и 23 мая. Также изменится сообщение из Белгородом. Из главного города соседней с нами области в Воронеж 31 мая не выедет поезд №683/684, а из столицы Черноземья в Белгород отменят рейс того же железнодорожного состава 2 июня.

Еще один поезд №685/686 не уедет из Белгорода 31 мая и соответственно не вернется из Воронежа 2 июня.

С порядком возврата билетов можно будет ознакомиться здесь.

Напомним, с 15 апреля отменили двухэтажные поезда в столицу. Кроме того, временно не будет ездить фирменный скорый №25/26 «Воронеж – Москва» и проходящий через Воронеж поезд №225/226 «Адлер – Мурманск».

ИСТОЧНИК KP.RU