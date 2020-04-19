В РЖД отменили три воронежских поезда
В РЖД приняли решение отменить три поезда – два, которые должны были следовать в Воронеж из Белгорода и обратно, и еще один, планируемый к отправлению из столицы Черноземья в город-герой Волгоград. Причина – снижение числа пассажиров и обострение ситуации с коронавирусом.
Нельзя будет уехать на поезде № 587/588 из Воронежа в Волгоград 1, 15 и 22 мая и обратно из города-героя на Волге – 2,16 и 23 мая. Также изменится сообщение из Белгородом. Из главного города соседней с нами области в Воронеж 31 мая не выедет поезд №683/684, а из столицы Черноземья в Белгород отменят рейс того же железнодорожного состава 2 июня.
Еще один поезд №685/686 не уедет из Белгорода 31 мая и соответственно не вернется из Воронежа 2 июня.
С порядком возврата билетов можно будет ознакомиться здесь.
Напомним, с 15 апреля отменили двухэтажные поезда в столицу. Кроме того, временно не будет ездить фирменный скорый №25/26 «Воронеж – Москва» и проходящий через Воронеж поезд №225/226 «Адлер – Мурманск».
ИСТОЧНИК KP.RU