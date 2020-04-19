2020-04-19T16:19:08+03:00
Происшествия

Под Воронежем иномарка после неудачного обгона опрокинулась набок

Водитель не пострадал
Юрий КОЗЛОВ
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"Опель" в неуправляемом заносе вылетел в кювет на встречную полосу."Опель" в неуправляемом заносе вылетел в кювет на встречную полосу.Фото: "Мой и твой Воронеж".
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19 апреля в 12.30 в Семилукском районе случилась авария. 28-летний водитель «Опель-Вектра», житель Воронежа, пошел на обгон ехавшего впереди «Фольксвагена-Тигуан». Маневр оказался неудачным.

- Машина пошла в неуправляемый занос, улетела в кювет на встречную полосу и там встала на бок, - рассказали в региональном ГУ МВД. – Водитель не пострадал. Все вроде бы нормально и с 53-летним воронежцем, управлявшим «Фольсвагеном». Причины ДТП сейчас устанавливают.

Напомним, 18 апреля в 10.00 в Воронеже на проспекте Патриотов 59-летний водитель «ГАЗель Некст» не справился с управлением, улетел в кювет и погиб. А его 39-летний пассажир попал в больницу с серьезными травмами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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