Под Воронежем иномарка после неудачного обгона опрокинулась набок

19 Апр 2020 2020-04-19T16:19:08+03:00

Фото: "Мой и твой Воронеж".

"Опель" в неуправляемом заносе вылетел в кювет на встречную полосу. Фото: "Мой и твой Воронеж".

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19 апреля в 12.30 в Семилукском районе случилась авария. 28-летний водитель «Опель-Вектра», житель Воронежа, пошел на обгон ехавшего впереди «Фольксвагена-Тигуан». Маневр оказался неудачным.

- Машина пошла в неуправляемый занос, улетела в кювет на встречную полосу и там встала на бок, - рассказали в региональном ГУ МВД. – Водитель не пострадал. Все вроде бы нормально и с 53-летним воронежцем, управлявшим «Фольсвагеном». Причины ДТП сейчас устанавливают.

Напомним, 18 апреля в 10.00 в Воронеже на проспекте Патриотов 59-летний водитель «ГАЗель Некст» не справился с управлением, улетел в кювет и погиб. А его 39-летний пассажир попал в больницу с серьезными травмами.

ИСТОЧНИК KP.RU