В Воронеже из-за угрозы коронавируса закрыли еще одну парикмахерскую и текстильный магазин

19 Апр 2020 2020-04-19T16:25:39+03:00

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11 апреля санитарные врачи и полицейские нагрянули в парикмахерскую, расположенную в доме № 60 на улице Космонавтов. Она работала, что тогда еще не было разрешено. Напомним, губернатор распорядился открыть парикмахерские и салоны оптики только с 14 апреля.

Таким образом, частный предприниматель, владеющий заведением, «не дотерпела» всего трое суток до окончания запрета. Тем не менее 15 апреля Советский районный суд постановил: закрыть парикмахерскую на 19 суток.

А 9 апреля в ходе проверки с участием сотрудников тех же двух ведомств обнаружили, что в доме № 12 на Олимпийском бульваре работает магазин «Турецкий текстиль». Там продают постельное белье, полотенца, рубашки, футболки, носки, не являющиеся товарами первой необходимости. Центральный районный суд постановил: закрыть магазин до 30 июля.

Напомним, ранее по тем же причинам закрыли кафе, специализирующееся на суши, еще одну парикмахерскую, по крайней мере два цветочных павильона, ломбард, закусочную, киоск, где торговали лотерейными билетами, и магазин тканей.

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ИСТОЧНИК KP.RU