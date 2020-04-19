Воронежцы делятся в соцсетях фото шашлыков на улице

19 Апр 2020 2020-04-19T16:25:58+03:00

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В воронежских соцсетях разместили фото горожан, празднующих Пасху на улице. В сообщениях отмечают, что они жарят шашлыки на мангале, несмотря на опасность коронавируса. К примеру, автор поста в паблике «Типичный Воронеж» сообщает о группе любителей жареного мяса на улице Мопра Левобережного района. Также он информирует, что на набережные на пикники выезжают целыми семьями. Шашлыки на фоне режима самоизоляции уже стали грустным мемом в Сети.

«Яндекс» уже давно дает данные по измерению режима самоизоляции. По Воронежу эта цифра по данным на 15.00 19 апреля составляет 3,6, что означает – на улице много людей.

Напомним, 18 апреля заболели коронавирусом более шести тысяч россиян, в Воронежской области – 26 человек. Эпидемиологи при этом отмечают, что до пика эпидемии еще далеко.

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ИСТОЧНИК KP.RU