2020-04-19T14:03:54+03:00
Общество

Воронежцы могут научиться онлайн оказанию первой помощи при ДТП

Для этого просто нужно пройти регистрацию на сайте, где будут проходить дистанционные курсы
Юрий КОЗЛОВ
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Обучать первой помощи из-за угрозы коронавируса будут дистанционно.Обучать первой помощи из-за угрозы коронавируса будут дистанционно.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В региональном ГИБДД сообщили о том, что жители области в период самоизоляции могут поучаствовать в онлайн-конференции «Обучение первой помощи: как избежать типичных ошибок?». Она пройдет 20 апреля с 10.00 до 17.00.

Участникам конференции расскажут о современных методах оказания первой помощи, которая может сильно различаться в зависимости от возраста пострадавших и состояния их здоровья. Также у них будет возможность пройти дистанционную теоретическую подготовку в форме онлайн-занятий. Полицейские подчеркивают: если вы пройдете даже такой небольшой курс, то при серьезном ДТП уже будете знать, что делать в первую очередь, и может быть даже сохраните кому-то жизнь.

Для того, чтобы стать участником дистанционного обучения, достаточно пройти регистрацию на сайте перваяпомощьрф.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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