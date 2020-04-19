2020-04-19T15:37:42+03:00
Происшествия

Воронежца обманул на 170 тысяч рублей мнимый сотрудник банка

51-летний мужчина поверил незнакомцу, заявившему, что его деньги могут снять хакеры
Юрий КОЗЛОВ
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Аферист снял 170 тысяч с банковского счета доверчивого воронежца вскоре после того, как он сообщил свои персональные данные.Аферист снял 170 тысяч с банковского счета доверчивого воронежца вскоре после того, как он сообщил свои персональные данные.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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В Воронеже 18 апреля солидной суммы денег лишился 51-летний мужчина. Ему позвонил некто, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Незнакомец заявил, что со счета его собеседника пытались снять деньги. И попросил его сообщить свои персональные данные якобы для того, чтобы обезопасить сбережения. Мужчина согласился, и вскоре 170 тысяч рублей с его счета «уплыли» в неизвестном направлении.

- Всего 18 апреля наши сотрудники зарегистрировали четыре факта мошенничеств. Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Если вам на телефон позвонил неизвестный, не спешите выполнять его просьбы, тем более, если речь идет о переводе денег. Никому не сообщайте персональные данные банковских карт, кем бы ни представились ваши собеседники, - советуют в региональном ГУ МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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