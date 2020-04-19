В Воронеже нашли пенсионера, нуждавшегося в помощи врачей

19 Апр 2020 2020-04-19T12:42:59+03:00

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Счастливо, как и полагается на Пасху, закончились поиски 79-летнего Николая Дрожжина. Напомним, людей, которые могли что-то знать о пропавшем пенсионере, просили позвонить и сообщить информацию о нем, активисты поискового отряда «Лиза Алерт». При этом сообщали, что пожилой мужчина нуждается в медицинской помощи. И что, возможно, он потерял память. Оптимизм внушало то, что пенсионер был хорошо одет и замерзнуть, по идее, не мог.

И вот появилось сообщение в соцсетях, что Николай Дрожжин найден и все с ним в порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU