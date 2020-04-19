В Воронеже на будущей неделе синоптики обещают снег

19 Апр 2020 2020-04-19T12:31:03+03:00

Он может пойти 21 апреля и в ночь на 22-е

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В Воронежском гидрометцентре дали прогноз почти на всю рабочую неделю. Как уже сообщали ранее, на погоду в нашем регионе оказывает влияние северный циклон, закачивающий холодный воздух. Насколько продлится похолодание, пока неясно. Возможно, природа компенсируют аномальное мартовское тепло с девятью температурными рекордами.

В ночь на 21 и 22 апреля обещают снег, переходящий в дождь, и наоборот. Подобная мерзкая слякоть, предположительно, будет и днем 21-го. А 20 и 23 апреля синоптики прогнозируют мелкий дождь.

Возможно, непогода в какой-то степени удержит дома воронежцев, которые, судя по данным сервиса Яндекса, все активнее выходят на улицу, несмотря на опасность коронавируса. Этой страшной болезнью в нашем регионе уже заразились 156 человек, пять из них умерли.

ИСТОЧНИК KP.RU