2020-04-19T12:31:03+03:00
Общество

В Воронеже на будущей неделе синоптики обещают снег

Он может пойти 21 апреля и в ночь на 22-е
Юрий КОЗЛОВ
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Апрельский снег, возможно, кого-то и удержит от выхода на улицу.Апрельский снег, возможно, кого-то и удержит от выхода на улицу.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Воронежском гидрометцентре дали прогноз почти на всю рабочую неделю. Как уже сообщали ранее, на погоду в нашем регионе оказывает влияние северный циклон, закачивающий холодный воздух. Насколько продлится похолодание, пока неясно. Возможно, природа компенсируют аномальное мартовское тепло с девятью температурными рекордами.

В ночь на 21 и 22 апреля обещают снег, переходящий в дождь, и наоборот. Подобная мерзкая слякоть, предположительно, будет и днем 21-го. А 20 и 23 апреля синоптики прогнозируют мелкий дождь.

Возможно, непогода в какой-то степени удержит дома воронежцев, которые, судя по данным сервиса Яндекса, все активнее выходят на улицу, несмотря на опасность коронавируса. Этой страшной болезнью в нашем регионе уже заразились 156 человек, пять из них умерли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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