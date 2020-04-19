Воронежцы все же пришли в храмы на Пасху

19 Апр 2020 2020-04-19T12:16:19+03:00

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Верующие, в основном, прислушались к рекомендациям Роспотребнадзора и Патриарха Всея Руси Кирилла, которые призывали не посещать храмы перед Пасхой и в пасхальную ночь. Тем не менее некоторые горожане рискнули и пришли в церкви. В частности, освятить куличи. Были среди них и те, кто даже не надел масок. На размеченном полу старались соблюдать расстояние по крайней мере метр. Это было возможно.

Никаких постов у храмов, контролировавших, придут туда люди в масках или нет, не было. Рассчитывали на сознательность верующих.

ИСТОЧНИК KP.RU