Воронежцы все же пришли в храмы на Пасху
Все-таки их было намного меньше, чем обычно
Верующие пришли и в Благовещенский собор.Фото: vob-eparhia.ru
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Верующие, в основном, прислушались к рекомендациям Роспотребнадзора и Патриарха Всея Руси Кирилла, которые призывали не посещать храмы перед Пасхой и в пасхальную ночь. Тем не менее некоторые горожане рискнули и пришли в церкви. В частности, освятить куличи. Были среди них и те, кто даже не надел масок. На размеченном полу старались соблюдать расстояние по крайней мере метр. Это было возможно.
Никаких постов у храмов, контролировавших, придут туда люди в масках или нет, не было. Рассчитывали на сознательность верующих.
ИСТОЧНИК KP.RU