В Воронежской области коронавирусом заболели еще 26 человек

19 Апр 2020 2020-04-19T13:31:55+03:00

Еще 26 человек попали в больницы со страшным диагнозом. Фото: из архива «КП»

Младшему из них 8 лет, старшему – 93 года

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19 апреля областные власти сообщили о 26 новых зараженных коронавирусом в нашем регионе. Это воронежцы в возрасте от 8 до 93 лет. Почти все они не выезжали за пределы области и подхватили страшную болезнь в результате контакта с носителями заразы. Коронавирус наступает: 18 апреля определили 22 новых случая,.

Пациентам проводят курс лечения, за ними постоянно наблюдают врачи. Установлены контакты новых заразившихся, этих людей также проверяют на коронавирус.

Всего таким образом, в Воронежской области коронавирусом заразились 156 человек, пять умерли от этой жуткой болезни, 28 выздоровели. В больницах наблюдает еще 198, еще 1065 находятся под наблюдением дома.

ИСТОЧНИК KP.RU