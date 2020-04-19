В Воронежской области коронавирусом заболели еще 26 человек
19 апреля областные власти сообщили о 26 новых зараженных коронавирусом в нашем регионе. Это воронежцы в возрасте от 8 до 93 лет. Почти все они не выезжали за пределы области и подхватили страшную болезнь в результате контакта с носителями заразы. Коронавирус наступает: 18 апреля определили 22 новых случая,.
Пациентам проводят курс лечения, за ними постоянно наблюдают врачи. Установлены контакты новых заразившихся, этих людей также проверяют на коронавирус.
Всего таким образом, в Воронежской области коронавирусом заразились 156 человек, пять умерли от этой жуткой болезни, 28 выздоровели. В больницах наблюдает еще 198, еще 1065 находятся под наблюдением дома.
ИСТОЧНИК KP.RU