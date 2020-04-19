В Воронежской области две машины загорелись после ДТП: ранен мужчина

19 Апр 2020 2020-04-19T11:13:07+03:00

Машины погорели достаточно сильно - водители, видимо, вовремя успели выскочить из них. Фото: с сайта ГУ МЧС России по Воронежской области

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19 апреля около часа ночи жуткая авария случилась в Лисках недалеко от одного из домов на улице Свердлова.

- Водитель «Фольксваген-Боро», 50-летний местный житель, врезался в ехавшую во встречном направлении 15-ю «Ладу». От удара машины загорелись. В результате аварии получил травмы пассажир «Лады» - 48-летний местный житель. Его отвезли в больницу. Водитель «15-й», 35-летний житель Лисок, и мужчина, руливший «Фольксвагеном», серьезных травм не получили. Причины ДТП выясняют, - рассказали в региональном ГУ МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU