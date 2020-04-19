В Воронеже тяжелобольным детям начали развозить бесплатные продуктовые наборы

19 Апр 2020 2020-04-19T10:50:38+03:00

Благотворительный фонд готов и дальше оказывать помощь и просит обращаться к ним родителей [фото]

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Новую акцию проводит благотворительный фонд «Стеша». Активисты этой организацию развозят продуктовые наборы семьям с детьми -инвалидами, которые очень бояться выходить на улицу в период опасности заражения коронавирусом. Им заболеть уж совсем нельзя из-за низкого иммунитета. Поэтому опасаются пойти в магазин и их родители в боязни сами подхватить коронавирус и заразить детей. Помощь получили уже 20 семей.

В продуктовый набор входят гречка, геркулес, по две пачки риса и макаронных изделий, по две штуки мясных и рыбных консервов, две бутылки растительного масла, чай, кофе, килограмм сахара, по пачке хлопьев для завтрака и печенья «Рыбка», сгущенное молоко, 4 литра обычного молока, сок (2л.), мука 2 кг., банка варенья и шоколадка.

Родителей тяжелобольных детей просят звонить по телефону 8-908-146-17-74. Продукты привезут и передадут у двери.

В набор входит 18 продуктов.Фото: предоставлено благотворительным фондом "Стеша".

ИСТОЧНИК KP.RU