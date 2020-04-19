На восстановление моста в Воронежской области, где погиб рабочий, потратят 225 миллионов рублей

19 Апр 2020 2020-04-19T09:51:53+03:00

Старый мост рухнул 21 ноября 2018 года после того, как на него въехали два груженных зерном грузовика. Фото: очевидцев.

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На сайте госзакупок появилась информация о контракте на реконструкцию моста через реку Савала в Терновском районе.

По проекту, подрядчику нужно будет демонтировать оставшиеся опоры переправы, срезать асфальт и убрать ограждение. Затем нужно будет провести инженерные работы, необходимые для укрепления насыпи и оборудования системы водоотведения. И только после этого начать строить новый мост.

Переправу теперь планируют сделать шириной 150 метров. Также положат новый двухслойный асфальт на подъездах к мосту. Всего новый участок дороги будет длиной 400 метров. Она будет двухполосной, по 3,5 метра ширины. По новой дороге машины смогут ездить со средней скоростью 60 км/час. Также сделают тротуар шириной 1,5 м с металлическим ограждением и установят фонари и знаки. На все работы планируют потратить до 225 миллионов рублей.

На новый мост дадут гарантию на десять лет, на асфальт – на пять. Завершить работы собираются до 1 июня 2021 года. Заявки на аукцион принимают до 27 апреля, торги проведут в тот же день.

Напомним, мост был разрушен после трагедии, случившейся 21 ноября 2018 года. В тот день два груженных зерном грузовика с прицепами ехали по мосту друг за другом. В это время на переправе вели ремонт. Мост не выдержал нагрузки и рухнул. Оба грузовика и строительный кран упали в воду. Шесть человек – водители грузовиков и рабочие – получили травмы. А один из них - сотрудник организации, проводившей ремонт, - умер в больнице 26 ноября. Без отца остались двое детей.

Виновным в гибели рабочего и травмах еще пяти человек посчитали 64-летнего главного инженера проекта в тамбовском ООО «Дорпроект». По мнению следователей, он неправильно определил грузоподъемность моста, и соответственно не потребовал запретить движение по переправе во время ремонта. Однако вдова погибшего рабочего намерена взыскать компенсацию морального вреда и с компании, которая ремонтировала переправу.

ИСТОЧНИК KP.RU