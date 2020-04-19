2020-04-19T09:51:53+03:00
Общество

На восстановление моста в Воронежской области, где погиб рабочий, потратят 225 миллионов рублей

Новая переправа будет длиной в 150 метров
Юрий КОЗЛОВ
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Старый мост рухнул 21 ноября 2018 года после того, как на него въехали два груженных зерном грузовика.Старый мост рухнул 21 ноября 2018 года после того, как на него въехали два груженных зерном грузовика.Фото: очевидцев.
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На сайте госзакупок появилась информация о контракте на реконструкцию моста через реку Савала в Терновском районе.

По проекту, подрядчику нужно будет демонтировать оставшиеся опоры переправы, срезать асфальт и убрать ограждение. Затем нужно будет провести инженерные работы, необходимые для укрепления насыпи и оборудования системы водоотведения. И только после этого начать строить новый мост.

Переправу теперь планируют сделать шириной 150 метров. Также положат новый двухслойный асфальт на подъездах к мосту. Всего новый участок дороги будет длиной 400 метров. Она будет двухполосной, по 3,5 метра ширины. По новой дороге машины смогут ездить со средней скоростью 60 км/час. Также сделают тротуар шириной 1,5 м с металлическим ограждением и установят фонари и знаки. На все работы планируют потратить до 225 миллионов рублей.

На новый мост дадут гарантию на десять лет, на асфальт – на пять. Завершить работы собираются до 1 июня 2021 года. Заявки на аукцион принимают до 27 апреля, торги проведут в тот же день.

Напомним, мост был разрушен после трагедии, случившейся 21 ноября 2018 года. В тот день два груженных зерном грузовика с прицепами ехали по мосту друг за другом. В это время на переправе вели ремонт. Мост не выдержал нагрузки и рухнул. Оба грузовика и строительный кран упали в воду. Шесть человек – водители грузовиков и рабочие – получили травмы. А один из них - сотрудник организации, проводившей ремонт, - умер в больнице 26 ноября. Без отца остались двое детей.

Виновным в гибели рабочего и травмах еще пяти человек посчитали 64-летнего главного инженера проекта в тамбовском ООО «Дорпроект». По мнению следователей, он неправильно определил грузоподъемность моста, и соответственно не потребовал запретить движение по переправе во время ремонта. Однако вдова погибшего рабочего намерена взыскать компенсацию морального вреда и с компании, которая ремонтировала переправу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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