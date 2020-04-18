В Воронеже из-за коронавируса закрыли кафе с суши
В Воронеже на 19 суток закрыли кафе с суши «Сушилка» на улице Владимира Невского. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
Во время рейда санинспекторы обнаружили, что заведение открыто для посетителей во время карантина. Но из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в городе разрешена только работа доставки.
Административные материалы передали в суд для рассмотрения по существу. В итоге точку общепита закрыли.
Напомним, во время изоляции разрешена только работа жизненно необходимых организаций. С 14 апреля также открыты парикмахерские и салоны оптики.
ИСТОЧНИК KP.RU