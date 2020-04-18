В Воронежской области женщина лишилась 49 тысяч после разговора по телефону

18 Апр 2020 2020-04-18T17:13:24+03:00

Всего за сутки жертвами мошенников стали шесть человек. Фото: Юлия ДИДЕНКО

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В Воронежской области женщина потеряла 49 тысяч рублей, поверив лжебанкиру. Об этом сообщает интернет-портал «Новости Воронежа».

33-летняя жительница Лискинского района обратилась в полицию и рассказала, что накануне ей позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Мужчина пояснил, что на карте женщины происходит подозрительная активность. Для того, чтобы «обезопасить» счета, мошенник предложил ей провести ряд действий. После того, как потерпевшая сказала ему свои персональные данные, с ее счета списали крупную сумму.

Как пояснили в пресс-службе регионального ГУ МВД России, по данному факту возбудили уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Всего за сутки шесть человек стали жертвами мошенников.

ИСТОЧНИК KP.RU