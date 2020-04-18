В Воронежской области совестливый грабитель напал на старушку, но потом вернул ей тысячу рублей

18 Апр 2020 2020-04-18T16:04:32+03:00

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В Ольховатском районе задержали 33-летнего мужчину, которого подозревают в ограблении пенсионерки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в субботу, 18 апреля.

Выяснилось, что грабитель приехал в гости к бабушке. По дороге к ней он заметил 73-летнюю пенсионерку, в руках у которой были квитанции об оплате коммунальных услуг и две тысячи рублей. Тогда мужчина выхватил деньги и побежал. Вслед старушка крикнула ему, что это ее последние средства и попросила вернуть хотя бы часть из них. Тогда нападавший вернулся и отдал пожилой женщине тысячу рублей.

Местная жительница обратилась в полицию. Вора поймали. Он признал свою вину. На мужчину возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 161 УК РФ (грабеж). Ранее его уже судили за аналогичные преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU