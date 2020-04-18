В Воронеже грузовик вылетел в кювет: погиб водитель

18 Апр 2020 2020-04-18T15:21:18+03:00

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В Воронеже водитель грузовика погиб в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Авария случилась в субботу, 18 апреля, в 10.00 на проспекте Патриотов. 59-летний водитель автомобиля «Газон Некст» ехал в сторону поворота на Тепличный, не справился с управлением и вылетел в кювет.

В результате ДТП водитель автомобиля скончался на месте происшествия, а его пассажир, 39-летний местный житель, с различными травмами доставлен в БСМП.

По данному факту сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU