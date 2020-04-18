В Воронеже грузовик вылетел в кювет: погиб водитель
Авария случилась на проспекте Патриотов
Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.
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В Воронеже водитель грузовика погиб в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Авария случилась в субботу, 18 апреля, в 10.00 на проспекте Патриотов. 59-летний водитель автомобиля «Газон Некст» ехал в сторону поворота на Тепличный, не справился с управлением и вылетел в кювет.
В результате ДТП водитель автомобиля скончался на месте происшествия, а его пассажир, 39-летний местный житель, с различными травмами доставлен в БСМП.
По данному факту сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают обстоятельства происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU