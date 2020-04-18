В Воронеже разыскивают 79-летнего пенсионера с возможной потерей памяти
В Воронеже начали поиски 79-летнего Николая Дрожжина. Мужчина ушел из дома 18 апреля, но назад так и не вернулся. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».
Рост пропавшего 170 см. У пенсионера худощавое телосложение, седые волосы и серые глаза. В день исчезновения Николай Дрожжин был в темно-синей куртке, темных брюках, черных зимних ботинках и коричневой кожаной шапке с козырьком.
Поисковики сообщают также, что мужчина нуждается в медицинской помощи. Возможно, дедушка потерял память.
Всех, кто что-либо слышал о местонахождении Николая Дрожжина, просят звонить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU