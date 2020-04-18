В Воронеже разыскивают 79-летнего пенсионера с возможной потерей памяти

18 Апр 2020 2020-04-18T14:02:14+03:00

Фото: из группы поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж» в соцсети.

Николай Дрожжин ушел из лома 18 апреля, но назад так и не вернулся

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В Воронеже начали поиски 79-летнего Николая Дрожжина. Мужчина ушел из дома 18 апреля, но назад так и не вернулся. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Рост пропавшего 170 см. У пенсионера худощавое телосложение, седые волосы и серые глаза. В день исчезновения Николай Дрожжин был в темно-синей куртке, темных брюках, черных зимних ботинках и коричневой кожаной шапке с козырьком.

Поисковики сообщают также, что мужчина нуждается в медицинской помощи. Возможно, дедушка потерял память.

Всех, кто что-либо слышал о местонахождении Николая Дрожжина, просят звонить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU