Посмертный анализ подтвердил коронавирус у 66-летнего жителя Воронежа
Посмертный итоговый анализ подтвердил наличие у 66-летнего воронежца коронавируса. Мужчина скончался 14 апреля в БСМП № 1. Тогда у пациента был предварительно положительный диагноз на COVID-19. Об этом сообщили в региональном оперштабе 18 апреля.
Местный житель обратился к врачу 6 апреля с признаками ОРВИ, в больницу был отправлен 9 апреля. Горожанин получал противовирусное лечение, находился на ИВЛ. Но из-за ряда хронических заболеваний справиться с коронавирусом не смог.
Всего в Воронежской области от коронавируса умерли пять человек. Это 65-летняя пенсионерка, 63-летний гражданин Армении, приехавший из Москвы и 48-летняя женщина из Россоши. А 16 апреля в БСМП № 8 скончался 39-летний гражданин Узбекистана.
Напомним, общее число инфицированных в регионе достигло 130 человек. 18 апреля диагноз подтвердился у 22 местных жителей.
ИСТОЧНИК KP.RU