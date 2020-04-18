2020-04-18T12:01:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Посмертный анализ подтвердил коронавирус у 66-летнего жителя Воронежа

За жизнь мужчины врачи боролись пять дней
Юлия ДИДЕНКО
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Всего в регионе от коронавируса умерли пять человек.Всего в регионе от коронавируса умерли пять человек.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Посмертный итоговый анализ подтвердил наличие у 66-летнего воронежца коронавируса. Мужчина скончался 14 апреля в БСМП № 1. Тогда у пациента был предварительно положительный диагноз на COVID-19. Об этом сообщили в региональном оперштабе 18 апреля.

Местный житель обратился к врачу 6 апреля с признаками ОРВИ, в больницу был отправлен 9 апреля. Горожанин получал противовирусное лечение, находился на ИВЛ. Но из-за ряда хронических заболеваний справиться с коронавирусом не смог.

Всего в Воронежской области от коронавируса умерли пять человек. Это 65-летняя пенсионерка, 63-летний гражданин Армении, приехавший из Москвы и 48-летняя женщина из Россоши. А 16 апреля в БСМП № 8 скончался 39-летний гражданин Узбекистана.

Напомним, общее число инфицированных в регионе достигло 130 человек. 18 апреля диагноз подтвердился у 22 местных жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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