2020-04-18T11:03:29+03:00
Происшествия

Под Воронежем «Мерседес» вылетел на обочину и перевернулся

В аварии пострадал водитель
Юлия ДИДЕНКО
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В Семилукском районе в ночном ДТП пострадал 24-летний водитель иномарки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Авария случилась накануне, 17 апреля, в 22.30. По предварительным данным, автомобиль «Мерседес Бенц» ехал со стороны села Семилуки в сторону города Семилуки, не справился с управлением, выехал на встречную обочину и перевернулся.

В результате ДТП водитель получил телесные повреждения и был доставлен в медучреждение.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Всего за сутки в регионе зарегистрировано 85 ДТП, из них в областном центре – 57, на федеральных трассах - четыре, в районах области – 24. В шести ДТП травмы различной степени тяжести получили восемь человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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