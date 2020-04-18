В Воронеже реконструкция виадука на 9 Января может затянуться из-за коронавируса

18 Апр 2020 2020-04-18T08:35:51+03:00

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В Воронеже сроки сдачи путепровода на улице 9 Января могут измениться. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии в пятницу, 17 апреля. Дело в том, что график сдачи объекта рассчитали с учетом бесперебойной поставки материалов. Но после введения режима повышенной готовности нарушилась логистика. Тогда несколько дней не работали бетонные заводы. А сейчас на виадуке как раз ведутся бетонные работы. К тому же из-за санитарных мер к строительству не допускают сотрудников с малейшими признаками ОРВИ.

Реконструкция путепровода на улице 9 Января продолжается практически ежедневно в круглосуточном режиме. В настоящий момент в полном объеме произведено устройство буронабивных свай и их бетонирование на опорах №№ 1, 2, 6 и 8 (по две на крайних опорах и по шесть – на промежуточных). Для этого сначала при помощи буровой установки делается 22-метровая скважина на крайних опорах и 19-метровая на промежуточных, в скважину погружается обсадная труба, проводятся штамповые испытания для определения модуля деформации грунта, затем опускается каркас, а на заключительном этапе производится бетонирование сваи. Работы по устройству буронабивных свай ведутся на опоре № 7 (полностью готовы 4 сваи из 6).

Кроме того, полностью забетонированы все элементы на крайних опорах №№ 1 и 8 – ригели, шкафные стенки, подферменники.

На промежуточной опоре №2 ведутся работы по уширению и усилению существующего фундамента, полностью связаны и установлены арматурные каркасы на стойки опоры. На опоре №6 идет разработка котлована для последующих работ по уширению и усилению фундамента. Завершены работы по разборке слабого слоя бетона на опорных стенках, ведется устройство железобетонных рубашек для последующего бетонирования.

ИСТОЧНИК KP.RU