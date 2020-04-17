2020-04-17T20:50:29+03:00
Общество

В Воронеже до мая завершится реконструкция площади Победы

Завершается работа над скульптурной группой, звездой у Вечного огня, стелой и фонтаном
Олег ИВАНОВ
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17 апреля глава Воронежа Вадим Кстенин оценил работы на памятной стене17 апреля глава Воронежа Вадим Кстенин оценил работы на памятной стене17 апреля глава Воронежа Вадим Кстенин оценил работы на памятной стене17 апреля глава Воронежа Вадим Кстенин оценил работы на памятной стенеФото: предоставлено мэрией Воронежа.
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До 1 мая на площади Победы подрядная организация планирует завершить все работы, а также устранить выявленные после зимы дефекты. К 9 мая главный городской мемориал полностью приведут в порядок.

17 апреля глава Воронежа Вадим Кстенин оценил работы на памятной стене - там идет обновление информационной таблицы с данными о воронежцах, участниках Великой Отечественной войны - Героях Советского Союза и полных кавалерах Орденов Славы.

Сейчас завершается очистка скульптурной группы и звезды у Вечного огня. Идет облицовка парапетов гранитными плитами. В конце апреля должны наладить работу фонтанов. После этого уже и скамейки с вазонами установят. Реконструкция ведется под архитектурным контролем одного из создателей проекта Николая Гуненкова. (Читать далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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