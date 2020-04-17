В Воронеже до мая завершится реконструкция площади Победы

17 Апр 2020 2020-04-17T20:50:29+03:00

Завершается работа над скульптурной группой, звездой у Вечного огня, стелой и фонтаном

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До 1 мая на площади Победы подрядная организация планирует завершить все работы, а также устранить выявленные после зимы дефекты. К 9 мая главный городской мемориал полностью приведут в порядок.

17 апреля глава Воронежа Вадим Кстенин оценил работы на памятной стене - там идет обновление информационной таблицы с данными о воронежцах, участниках Великой Отечественной войны - Героях Советского Союза и полных кавалерах Орденов Славы.

Сейчас завершается очистка скульптурной группы и звезды у Вечного огня. Идет облицовка парапетов гранитными плитами. В конце апреля должны наладить работу фонтанов. После этого уже и скамейки с вазонами установят. Реконструкция ведется под архитектурным контролем одного из создателей проекта Николая Гуненкова. (Читать далее)

ИСТОЧНИК KP.RU