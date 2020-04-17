Число изолированных с подозрением на коронавирус воронежцев увеличилось на 17 апреля до 184

17 Апр 2020 2020-04-17T19:46:29+03:00

То есть за последние сутки их количество увеличилось на 18 Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

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17 апреля к 19:00 число жителей Воронежская область, изолированных в медорганизациях с подозрением на новый коронавирус, увеличилось до 184. То есть за последние сутки их количество увеличилось на 18. Такая информация поступила из регионального оперативного штаба.

Число человек с подтвержденным диагнозом, напомним, выросло до 108. В Роспотребнадзоре сообщили о 19 новых случаях заражения COVID-19 17апреля. Столь большого количества подтвержденных диагнозов по коронавирусу в один день в нашем регионе еще не было. Отмечается, что 10 из 19 новых пациентов переносят болезнь без симптомов.

К этому времени выздоровели и выписаны 24 человека в Воронежской области. Под наблюдением дома остаются еще 1 065 человек - хотя еще день назад речь шла только о 309.

17 апреля было принято решение, что воронежские дома-интернаты для инвалидов и пожилых переходят на полную изоляцию. В них проживают около 4,5 тысяч человек и работают порядка 4 тысяч сотрудников. Действовать данное ограничение будет до особого распоряжения.

ИСТОЧНИК KP.RU