Число изолированных с подозрением на коронавирус воронежцев увеличилось на 17 апреля до 184
17 апреля к 19:00 число жителей Воронежская область, изолированных в медорганизациях с подозрением на новый коронавирус, увеличилось до 184. То есть за последние сутки их количество увеличилось на 18. Такая информация поступила из регионального оперативного штаба.
Число человек с подтвержденным диагнозом, напомним, выросло до 108. В Роспотребнадзоре сообщили о 19 новых случаях заражения COVID-19 17апреля. Столь большого количества подтвержденных диагнозов по коронавирусу в один день в нашем регионе еще не было. Отмечается, что 10 из 19 новых пациентов переносят болезнь без симптомов.
К этому времени выздоровели и выписаны 24 человека в Воронежской области. Под наблюдением дома остаются еще 1 065 человек - хотя еще день назад речь шла только о 309.
17 апреля было принято решение, что воронежские дома-интернаты для инвалидов и пожилых переходят на полную изоляцию. В них проживают около 4,5 тысяч человек и работают порядка 4 тысяч сотрудников. Действовать данное ограничение будет до особого распоряжения.
ИСТОЧНИК KP.RU