Воронежец со связями в оптовой торговле оказался простым мошенником

17 Апр 2020 2020-04-17T18:57:00+03:00

Он забрал у товарища 13 тысяч рублей и решил просто не возвращать их

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В марте к 28-летнему воронежцу его приятель стал хвастать, что у него есть деловые связи в оптовой торговле и предложил даже помочь купить сетевой накопитель по низкой стоимости. Только была нужна предоплата на банковскую карту - около 13 тысяч рублей. Воронежец согласился и перевел деньги. С тех по приятель пропал.

Как вы понимаете, история это не совсем о пропавшем человеке, а о мошеннике. Покупателю пришлось обратиться в полицию. Оперативники быстро вышли на 29-летнего воронежца. Его задержали по месту проживания. Он признался, что не собирался ничего продавать, а переданные ему деньги уже потратил.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Это до 5 лет тюрьмы. Сам «продавец» сейчас находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU