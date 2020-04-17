2020-04-17T18:17:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Таксиста из Воронежской области будут судить за фейк о коронавирусе

Ему грозит штраф до 100 тысяч рублей
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Мужчина оправдывается, что хотел только предупредить о напасти собратьев по работеМужчина оправдывается, что хотел только предупредить о напасти собратьев по работеФото: принтскрин видео.
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Таксист из Бобровского района сбросил в мессенджер WhatsApp, где обычно общался с коллегами, аудиобращение о том, что у них в районе несколько человек заразились коронавирусом. Теперь за это ему грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей. Все потому что информацию нужно проверять.

Мужчина оправдывается, что хотел только предупредить о напасти собратьев по работе, но теперь его будут судить за фейк. О COVID-19 сам таксист узнал от жены, та - от каких-то родственников, как узнали они - неизвестно.

- Возбуждено дело об административном правонарушении по части 9 статьи 13.15 КоАП «Распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений» в отношении 31-летнего местного жителя, - сообщила официальный представитель ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова.

Житель Бобровского района принес извинения и сообщение удалил, но материалы дела уже переданы в суд.

Следователи сейчас организовали проверку и по фейку о том, что в БСМП №8 медработники якобы не получили защитных костюмов для работы с заболевшими коронавирусом. Мы публиковали видео, на котором показали, как на самом деле работают медики.

В Воронежской области полиция привлекла к ответственности за фейк о коронавирусе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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