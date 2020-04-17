В Воронежской области храмы на Пасху не закроют, но ходить туда не рекомендуют
Стало известно, что храмы на Пасху все же закрывать не будут. Но это не повод идти туда, закрывая глаза на возможную опасность заражения коронавирусом.
- Двери у нас на замок не закрываются, но от посещения церквей мы просим воздержаться, - сообщили в Воронежской епархии. – Всех с наступающей Пасхой!
Напомним, схожие рекомендации давали сотрудники Роспотребнадзора.
А вот что ранее говорил Святейший Патриарх Кирилл:
— Воздержитесь от посещения храмов. Всякие другие проповеди, в том числе, исходящие от неразумных священнослужителей, не слушайте. Слушайте то, что вам сказал сегодня Патриарх, и не от себя, а от великого подвижнического подвига святой и преподобной Марии Египетской, которая и тело, и душу спасла, уйдя в пустыню, в полную изоляцию от окружающих ее людей.
Онлайн-трансляции богослужений можно будет увидеть по телевизору.
ИСТОЧНИК KP.RU