2020-04-17T17:37:29+03:00
Общество

В Воронежской области храмы на Пасху не закроют, но ходить туда не рекомендуют

Из-за опасности заражения коронавирусом лучше избегать скопления людей
Юрий КОЗЛОВ
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Праздник Пасхи никто отменить не может - только на этот раз лучше его отмечать дома.Праздник Пасхи никто отменить не может - только на этот раз лучше его отмечать дома.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Стало известно, что храмы на Пасху все же закрывать не будут. Но это не повод идти туда, закрывая глаза на возможную опасность заражения коронавирусом.

- Двери у нас на замок не закрываются, но от посещения церквей мы просим воздержаться, - сообщили в Воронежской епархии. – Всех с наступающей Пасхой!

Напомним, схожие рекомендации давали сотрудники Роспотребнадзора.

А вот что ранее говорил Святейший Патриарх Кирилл:

— Воздержитесь от посещения храмов. Всякие другие проповеди, в том числе, исходящие от неразумных священнослужителей, не слушайте. Слушайте то, что вам сказал сегодня Патриарх, и не от себя, а от великого подвижнического подвига святой и преподобной Марии Египетской, которая и тело, и душу спасла, уйдя в пустыню, в полную изоляцию от окружающих ее людей.

Онлайн-трансляции богослужений можно будет увидеть по телевизору.

ИСТОЧНИК KP.RU

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