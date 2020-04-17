2020-04-17T17:31:46+03:00
Общество

Под Воронежем 70-летний автомобилист застрял с заглохшим автомобилем

Мужчине помогли инспекторы, которые проезжали в это время мимо
Олег ИВАНОВ
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Отремонтировать легковушку без помощи специалистов оказалось невозможноОтремонтировать легковушку без помощи специалистов оказалось невозможноФото: ГУ МВД России по Воронежской области.
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На обочине в Рамонском районе застрял 70-летний автомобилист со своим «ВАЗ-21043». Пожилой мужчина ехал в направлении Москвы. Однако на 505 километре автодороги М-4«Дон» сломался. Пенсионер включил аварийный сигнал и стал копошиться в отечественной легковушке. Благо, его заметили сотрудники ГИБДД.

Пожилой мужчина рассказал инспекторам, что двигатель внезапно заглох и посетовал, что никто не откликнулся на его просьбы о помощи. Отремонтировать легковушку без помощи специалистов оказалось невозможно. Тогда полицейские предложили пенсионеру отбуксировать его машину в село Чертовицы до ближайшего автосервиса.

Автомеханики смогли быстро устранить поломку. В то же время сотрудники полиции порекомендовали пенсионеру не выходить из дома, ограничить контакты с другими людьми и строго соблюдать санитарно-гигиенические нормы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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