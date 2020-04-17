Из-за похолодания, воронежские садоводы могут остаться без урожая абрикосов, слив и вишни

17 Апр 2020 2020-04-17T17:48:09+03:00

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Многообещающая ранняя весна и сменивший аномальное тепло продолжительный период похолодания может лишить воронежских садоводов урожая. Уже несколько дней в городе цветут абрикосы, слива, алыча, распускается вишня. Но холод и пронзительный ветер не дают насекомым-опылителям полноценно выполнять свою «работу».

- Весенние изменения идут в соответствии с годовой нормой, - считает зоолог Юрий Черненко. – Да, из-за похолодания будет меньше завязей, но не везде.

Во-первых, по словам нашего эксперта, часть насекомых, участвующих в опылении плодовых деревьев – шмелей, мух-журчалок, пчел и других – вылетает под лучами солнца при прояснении. Да и плодовые деревья имеют растянутый срок цветения и не распускаются одновременно.

Напомним, по прогнозам синоптиков, холодная погода с периодическим дождями продолжится, как минимум, до конца недели.

ИСТОЧНИК KP.RU