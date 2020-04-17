2020-04-17T17:48:09+03:00
Общество

Из-за похолодания, воронежские садоводы могут остаться без урожая абрикосов, слив и вишни

Сады цветут, а насекомых-опылителей нет
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
фото Елены Федяшевойфото Елены ФедяшевойФото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

Многообещающая ранняя весна и сменивший аномальное тепло продолжительный период похолодания может лишить воронежских садоводов урожая. Уже несколько дней в городе цветут абрикосы, слива, алыча, распускается вишня. Но холод и пронзительный ветер не дают насекомым-опылителям полноценно выполнять свою «работу».

- Весенние изменения идут в соответствии с годовой нормой, - считает зоолог Юрий Черненко. – Да, из-за похолодания будет меньше завязей, но не везде.

Во-первых, по словам нашего эксперта, часть насекомых, участвующих в опылении плодовых деревьев – шмелей, мух-журчалок, пчел и других – вылетает под лучами солнца при прояснении. Да и плодовые деревья имеют растянутый срок цветения и не распускаются одновременно.

Напомним, по прогнозам синоптиков, холодная погода с периодическим дождями продолжится, как минимум, до конца недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Воронежец со связями в оптовой торговле оказался простым мошенником
Таксиста из Воронежской области будут судить за фейк о коронавирусе
Из-за коронавируса движение по мосту на 9 Января, вероятно, не откроют в июне
Из-за похолодания, воронежские садоводы могут остаться без урожая абрикосов, слив и вишни
В Воронежской области храмы на Пасху не закроют, но ходить туда не рекомендуют
Под Воронежем 70-летний автомобилист застрял с заглохшим автомобилем
Воронежские интернаты для инвалидов и пожилых переходят на полную изоляцию из-за коронавируса
Очередной «банкир» обманул воронежца на 48 тысяч рублей
В Воронежской области возбудили 15 уголовных дел по хищению материнского капитала
Работающим воронежцам старше 65 лет продлят «больничные» до конца режима самоизоляции
В Воронежской области уже провели около 16 тысяч исследований на коронавирус
Где в Березовой Роще появится новая пешеходная дорожка
В Воронежской области госслужащие смогут штрафовать за нарушения особого режима
В этом году из-за коронавируса воронежские памятники моют одни коммунальщики
В Воронеже пропал попугай, называющий себе Гришей
На время самоизоляции для воронежских автомобилистов упростили оформление ОСАГО
В Воронеже в военном госпитале людям давали зарплату ниже прожиточного минимума
Место под новый терминал воронежского аэропорта расчистят москвичи
За время пандемии коронавируса только 28 воронежцев пожаловались на махинации работодателей
Пострадавшие из-за коронавируса воронежские бизнесмены могут снизить задолженность по кредиту
Перенос Парада Победы 2020: больше тысячи курсантов военной академии вернутся в Воронеж
В Воронежской области разыскивают водителя, сбившего двух пешеходов
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы автокредитования в 2,7 раза по итогам 1 квартала
В Воронеже рецидивист с приятелем среди бела дня ограбили мужчину
В Коминтерновском районе Воронежа отремонтируют 12 дорог
В центре Воронежа из-за коронавируса закрыли парикмахерскую
В Воронежской области выявили 19 новых случаев заражения коронавирусом на 17 апреля: среди них 10-месячный мальчик