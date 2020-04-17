В Воронежской области возбудили 15 уголовных дел по хищению материнского капитала

17 Апр 2020 2020-04-17T16:57:23+03:00

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По версии следствия, в 2018 году 25-летняя жительница Воронежа, зарегистрированная в Лисках, договорилась с директором одной из городских организаций совместной махинации с материнским капиталом. Сотрудники компании подготовили пакет документов и оформили несколько липовых сделок на приобретение жилого дома и земельного участка для этой женщины.

После этих процедур документы для распоряжения материнским капиталом по фиктивному договору целевого займа на приобретение жилья в размере 453 тысяч рублей и ложные сведения об улучшении жилищных условий предоставили в управление Пенсионного фонда по Лискинскому району. Пенсионный фонд на основании этого выдал маткапитал. Деньги разделили между собой директор фирмы и обратившаяся с нему женщина. При этом жилищные условия детей улучшены не были.

- На основании материалов прокурорской проверки полицейские возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат» в отношении директора организации, - сообщили в прокуратуре Воронежской области. - Максимальная ответственность, грозящая ему, - шесть лет лишения свободы. Еще 14 уголовных дел по той же статье возбуждены в отношении него по аналогичным эпизодам преступной деятельности. Идет следствие, в ходе которого будет дана правовая оценка действиям женщины - получателя материнского капитала. Ход расследования уголовных дел взят на контроль прокуратурой.

ИСТОЧНИК KP.RU