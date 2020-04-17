В Воронежской области уже провели около 16 тысяч исследований на коронавирус

17 Апр 2020 2020-04-17T15:41:37+03:00

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К 16 апреля в Воронежской области проведено уже 15 996 лабораторных исследований на коронавирус. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. В области продолжают ежедневно проводить тестирование на COVID-19.

Отметим, что воронежское управление Роспотребнадзора получило полномочия проводить окончательные анализы на коронавирус в регионе. Раньше для подтверждения диагноза анализы отправляли в Москву.

Тем временем, 17 апреля, в Воронежской области выявили 19 новых случаев заражения коронавирусом: среди них 10-месячный мальчик.

ИСТОЧНИК KP.RU