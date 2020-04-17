В Воронежской области уже провели около 16 тысяч исследований на коронавирус
Тестирование продолжается ежедневно
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К 16 апреля в Воронежской области проведено уже 15 996 лабораторных исследований на коронавирус. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. В области продолжают ежедневно проводить тестирование на COVID-19.
Отметим, что воронежское управление Роспотребнадзора получило полномочия проводить окончательные анализы на коронавирус в регионе. Раньше для подтверждения диагноза анализы отправляли в Москву.
Тем временем, 17 апреля, в Воронежской области выявили 19 новых случаев заражения коронавирусом: среди них 10-месячный мальчик.
ИСТОЧНИК KP.RU