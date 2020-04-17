В Воронежской области госслужащие смогут штрафовать за нарушения особого режима

17 Апр 2020 2020-04-17T14:38:53+03:00

Жителей региона будут наказывать за «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»

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Губернатор Александр Гусев утвердил особый перечень исполнительных органов государственной власти и их должностных лиц, которые могут составлять протоколы об административных правонарушениях по статье 20.6.1 КоАП РФ.

Речь идет о «Невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». 20 марта режим «повышенной готовности» ввели в Воронежской области. Согласно новой редакции, человеку может грозить штраф от 1 тысячи до 1 млн рублей - в зависимости от последствий нарушения.

- Согласно опубликованному указу, протоколы смогут составлять различные должностные лица исполнительных органов государственной власти области: руководители региональных департаментов, управлений, инспекций, а также их заместители, начальники отделов и их заместители, ведущие советники и советники, ведущие консультанты и консультанты, а также инспекторы, - пояснили в пресс-службе облправительства.

Действительно в документе перечислены 15 департаментов от аграрной политики до культуры. Также 4 управления: ветеринарии, государственного технического надзора, лесного хозяйства и по охране объектов культурного наследия. Кроме того, 2 инспекции - жилищная и строительного надзора.

Действует указ до 31 декабря 2020 года.

Впрочем, пока не до конца ясен механизм действия данного указа. Как все перечисленные люди будут устанавливать нарушителей? Опять же пока не так много практики, которая показала бы, что значит «невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности».

В Воронежской области уже есть пример, когда мужчину, у которого подозревали коронавирус, оштрафовали на 15 тысяч за нарушение режима самоизоляции. Он получил под расписку постановление Главного государственного санитарного врача России, но нарушил его.

Разбирались мы и в другой ситуации, когда горожан останавливали инспекторы и выдавали уведомление о штрафах от 15 до 40 тысяч рублей за «нарушение санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

ИСТОЧНИК KP.RU