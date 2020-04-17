В Воронеже пропал попугай, называющий себе Гришей
Хозяйка просит помочь его найти
Гришу надо скорее найти, холодно, птица может погибнуть.Фото: "Мой и твой Воронеж".
Изменить размер текста:
В паблике «Мой и твой Воронеж» девушка разместила призыв о помощи. У нее пропал ее домашний любимец – серый попугай корелла. Он вылетел из окна дома в частном секторе в Северном микрорайоне и не вернулся.
Хозяйка говорит, что попугай умеет произносить одно слово – собственное имя Гриша. Правда, делает это не очень разборчиво.
Если кто-нибудь найдет экзотическую птаху или хотя бы ее увидит, напишите хозяйке в личные сообщения.
ИСТОЧНИК KP.RU