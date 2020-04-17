2020-04-17T14:10:38+03:00
Общество

В Воронеже пропал попугай, называющий себе Гришей

Хозяйка просит помочь его найти
Юрий КОЗЛОВ
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Гришу надо скорее найти, холодно, птица может погибнуть.Гришу надо скорее найти, холодно, птица может погибнуть.Фото: "Мой и твой Воронеж".
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В паблике «Мой и твой Воронеж» девушка разместила призыв о помощи. У нее пропал ее домашний любимец – серый попугай корелла. Он вылетел из окна дома в частном секторе в Северном микрорайоне и не вернулся.

Хозяйка говорит, что попугай умеет произносить одно слово – собственное имя Гриша. Правда, делает это не очень разборчиво.

Если кто-нибудь найдет экзотическую птаху или хотя бы ее увидит, напишите хозяйке в личные сообщения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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