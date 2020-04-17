В этом году из-за коронавируса воронежские памятники моют одни коммунальщики

17 Апр 2020 2020-04-17T14:14:08+03:00

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В пятницу, накануне международного Дня памятников, отмечаемого по инициативе ЮНЕСКО, в Воронеже прошла традиционная акция по помывке памятников. Обычно к этой работе привлекали школьников. В частности, они приводили в порядок Литературный некрополь у цирка. Но в этом году из-за эпидемии коронавируса и режима самоизоляции от помощи детей пришлось отказаться. Влажную уборку проводят силами только коммунальных служб.

Крупные памятники: Кольцову (на одноименной улице) и мемориал на Чижовском плацдарме помыли с помощью поливомоечной машины сотрудники водоканала. Монументы поменьше - вручную сотрудники районных комбинатов благоустройства.

ИСТОЧНИК KP.RU