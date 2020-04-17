2020-04-17T14:04:41+03:00
Общество

На время самоизоляции для воронежских автомобилистов упростили оформление ОСАГО

Полис можно сейчас купить без диагностической карты
Олег ИВАНОВ
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Пока в Воронежской области действует режим самоизоляции, для местных автомобилистов упростили оформление полиса ОСАГО. Его можно сейчас купить без диагностической карты. Ее нужно будет отдать страховой компании в течение месяца после окончания ограничительных мер. Об этом 17 апреля сообщили в пресс-службе воронежского отделения Банка России.

Оформить полись можно и через интернет. С 1 января по 14 апреля воронежцы уже оформили более 109 тысяч е-Осаго. Перед оформлением подобного полиса проверьте наличие лицензии у страховой компании. Это можно сделать на сайте Банка России (http://www.cbr.ru/fmp_check/) или по телефону горячей линии 8-800-300-3000.

Чтобы не попасть на мошеннический сайт, переходите по ссылкам либо с сайта Российского союза автостраховщиков , либо через поисковые системы, где принята маркировка сайтов компаний, оказывающих финансовые услуги – специальный синий знак.

После приобретения полиса ОСАГО проверьте его по номеру на сайте РСА - так вы сможете убедиться действителен ли он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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