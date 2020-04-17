2020-04-17T13:53:20+03:00
Общество

В Воронеже в военном госпитале людям давали зарплату ниже прожиточного минимума

А 460 работников не проходили медосмотр
Юрий КОЗЛОВ
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Проверка государственной инспекции труда в 416 военном госпитале Министерства обороны (улица Краснознаменная, 106) дала шокирующие результаты. Оказалось, что в этом медучреждении есть работники, которым выдавали зарплату ниже прожиточного минимума.

Кроме того, 460 сотрудников госпиталя не проходили плановый медосмотр. При приеме на работу с новичками не проводили инструктаж, что является нарушением порядка обучения по охране труда.

Сам госпиталь и должностное лицо, ответственное за эти нарушения, оштрафовали на общую сумму 215 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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