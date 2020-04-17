2020-04-17T12:56:58+03:00
Коронавирус Covid-19

За время пандемии коронавируса только 28 воронежцев пожаловались на махинации работодателей

Этим людям, например, не выплачивали зарплаты - но единственные ли они, кого коснулась эта проблема?
Виктор ЛЕВШАКОВ
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С тех пор как в Воронеже ввели режим самоизоляции и объявили выходные дни до конца апреля, поступило примерно 60 звонков с жалобами на работодателей. Впрочем, всего 28 из них действительно было по заявленной теме. Такую статистику привели 17 апреля в пресс-службе мэрии.

Для миллионного города - это действительно крайне мало, учитывая, что в социальных сетях горожане достаточно часто пишут, что их отправили в отпуск или и вовсе оставили без содержания.

- Часть звонков касалась сразу нескольких нарушений, на невыплату заработной платы пожаловались 17 раз, на принуждение к отпуску без содержания – 8 раз, по две жалобы было на неправомерное увольнение (в период открытого больничного) и на принуждение к оплачиваемому отпуску (не по графику) и одна – на снижение размера заработной платы, - прокомментировали в мэрии.

Информация по всем обращениям направлена в прокуратуру.

В управах районов города, в управлении экономики и управлении развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики с 10 апреля работают телефоны, по которым воронежцы могут пожаловаться на проблемы с работодателем.

Телефоны:

Управление экономики - 228-33-66;

Управление предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики - 228-30-39;

Управа Железнодорожного района - 223-16-86;

Управа Коминтерновского района - 278-47-37;

Управа Левобережного района - 249-40-46;

Управа Ленинского района - 206-91-41;

Управа Советского района - 225-70-10;

Управа Центрального района - 252-43-17.

Важно, что это обычные телефонные линии, а не многоканальные, поэтому могут возникать сложности с дозвоном. Обращения будут приниматься с 10:00 до 17:00.

Обращение по вопросам трудового законодательства можно оставить и в Государственной инспекции труда в Воронежской области - телефон «Горячей линии» в круглосуточном режиме +7 (473) 221-06-66 или через интернет-сервис Онлайнинспекция.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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