2020-04-17T12:59:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Перенос Парада Победы 2020: больше тысячи курсантов военной академии вернутся в Воронеж

Из-за коронавируса курсанты, участвовавшие в подготовке Парада Победы в Москве, приедут домой
Юлия ДИДЕНКО
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Больше тысячи курсантов Военно-воздушной академии имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина вернутся в Воронеж из-за переноса Парада Победы в Москве. Об изменении даты проведения празднования из-за коронавируса президент заявил на Совете безопасности накануне, 16 апреля.

- До Дня Победы меньше месяца, и сейчас перед нами непростой выбор, - сказал Владимир Путин. - И дата 9 мая для нас святая, и жизнь каждого человека бесценна. Риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки. И это не дает мне право начинать подготовку к параду и другим мероприятиям. Отдаю распоряжение изменить график и перенести подготовку к параду на Красной площади, отложить все массовые мероприятия в честь 75-летия Победы.

Курсанты должны были уже в десятый раз принять участие в параде на Красной площади в Москве. На подготовку к нему они уехали еще в марте. Теперь же им предстоит вернуться назад.

- Неясно ничего, никто еще не владеет никакой информацией относительно нас. Пока понятно только то, что мы уезжаем отсюда и будем находиться на карантине в академии. Как будет объявлена точная дата парада, снова начнется подготовка, - рассказал один из курсантов.

Ребята уже собрали баулы и ждут распоряжений начальства. Они предполагают, что до Воронежа, так же как и до Москвы, будут добираться на поезде.

В академии корреспонденту «КП-Воронеж» пояснили, что окончательное решение по курсантам примет военно-политическое руководство страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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