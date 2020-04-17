2020-04-17T12:10:13+03:00
Происшествия

В Воронежской области разыскивают водителя, сбившего двух пешеходов

Мужчину и женщину отвезли в больницу
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В четверг, 16 апреля, в 16.10 на 50 километре дороги Курск-Борисоглебск-Таловая-Бутурлиновка в Таловском районе случилось ДТП.

- Водитель пока еще неустановленной машины сбил 40-летнего мужчину и 41-летнюю женщину (оба они – жители Таловского района), - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области. - Пешеходов отвезли в больницу с серьезными травмами. Водитель скрылся с места ДТП. Наши сотрудники просят очевидцев ДТП позвонить по телефону 269-61-02 дежурной части УГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области или набрать 02 (для мобильников 102).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Где в Березовой Роще появится новая пешеходная дорожка
В Воронежской области госслужащие смогут штрафовать за нарушения особого режима
В этом году из-за коронавируса воронежские памятники моют одни коммунальщики
В Воронеже пропал попугай, называющий себе Гришей
На время самоизоляции для воронежских автомобилистов упростили оформление ОСАГО
В Воронеже в военном госпитале людям давали зарплату ниже прожиточного минимума
Место под новый терминал воронежского аэропорта расчистят москвичи
За время пандемии коронавируса только 28 воронежцев пожаловались на махинации работодателей
Пострадавшие из-за коронавируса воронежские бизнесмены могут снизить задолженность по кредиту
Перенос Парада Победы 2020: больше тысячи курсантов военной академии вернутся в Воронеж
В Воронежской области разыскивают водителя, сбившего двух пешеходов
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы автокредитования в 2,7 раза по итогам 1 квартала
В Воронеже рецидивист с приятелем среди бела дня ограбили мужчину
В Коминтерновском районе Воронежа отремонтируют 12 дорог
В центре Воронежа из-за коронавируса закрыли парикмахерскую
В Воронежской области выявили 19 новых случаев заражения коронавирусом на 17 апреля: среди них 10-месячный мальчик