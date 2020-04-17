В Воронежской области разыскивают водителя, сбившего двух пешеходов

17 Апр 2020 2020-04-17T12:10:13+03:00

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В четверг, 16 апреля, в 16.10 на 50 километре дороги Курск-Борисоглебск-Таловая-Бутурлиновка в Таловском районе случилось ДТП.

- Водитель пока еще неустановленной машины сбил 40-летнего мужчину и 41-летнюю женщину (оба они – жители Таловского района), - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области. - Пешеходов отвезли в больницу с серьезными травмами. Водитель скрылся с места ДТП. Наши сотрудники просят очевидцев ДТП позвонить по телефону 269-61-02 дежурной части УГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области или набрать 02 (для мобильников 102).

ИСТОЧНИК KP.RU