В Воронежской области разыскивают водителя, сбившего двух пешеходов
В четверг, 16 апреля, в 16.10 на 50 километре дороги Курск-Борисоглебск-Таловая-Бутурлиновка в Таловском районе случилось ДТП.
- Водитель пока еще неустановленной машины сбил 40-летнего мужчину и 41-летнюю женщину (оба они – жители Таловского района), - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области. - Пешеходов отвезли в больницу с серьезными травмами. Водитель скрылся с места ДТП. Наши сотрудники просят очевидцев ДТП позвонить по телефону 269-61-02 дежурной части УГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области или набрать 02 (для мобильников 102).
ИСТОЧНИК KP.RU